AK Partili Çankırı'dan Cemil Tugay'a: Korkulu rüyası haline geldik!

Çankırı, "Bugüne kadar yapmış olduğum ziyaretlerin hiçbirisini siyasi şova çevirmedim. Asla bu ithamları da kabul etmiyorum. 'Siyasi şova çeviriyor' diyenler bizim üzerimizden bir siyasi şov yapmak istiyorlar. Aileyi ziyarete rahmetli olmasından ancak bir hafta sonra gittim. O gün rahmetli olduğunda Tugay neredeydi? O gün ne beklerdiniz? Kendi firmalarınızda çalışan birisinin cenazesine hep beraber genel başkanlarıyla katılmaları doğru olandı. Ama taşeron firma, 'Ölenlerde herhangi bir suçumuz yok' diyerek topu taca atıyor. Hala o aile ziyaret edilmemiş. Aileyi ziyaret etmemin neresi siyasi şov?" dedi. İzmir'in her gün büyük bir olayla Türkiye 'nin gündeminde olduğunu aktaran Çankırı, "Bizler bunları dile getirdiğimizde siyasi şov mu yapıyoruz, siyasi komplo mu hazırlamış oluyoruz?" diye konuştu.

"O gün neredeydiniz? O gün Meslek Fabrikası'nın önünü festival alanına çevirmiştiniz. Aile ile hala görüşülmeye gidilmemiş. Bu sadece Sabri'nin başına gelen için değil. Geçen günlerde İZBAN 'da da aynı şey yaşandı, çatıdan düşen işçide de yaşandı, Alsancak'ta rahmetli olan arkadaşlarımız için de yaşandı. O yüzden ben ithamların hiçbirini kabul etmiyorum. Biz burada siyaset yaparken gerçekten vatandaşa dokunan hizmetlerle siyaset yapıyorum. Buradan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına sormak istiyorum. Sizler cenazede yoktunuz, peki vicdanınız neredeydi? İZSU 'nun sadece genel müdür yardımcısı gitmiş. Aileye, 'Figüran' diyorsunuz, aileyi dinlediniz mi? Ailenin içi yanıyor. Saat 2'de girişi var, 5'te mesaisi bittiğinde çıkmayacak mıydı? Nerede sizin kontrolünüz? Çıkan yok, evine gitmemiş. Aile sorunca, 'Kemalpaşa'da' diyorlar, 'Uyuyakalmıştır' diyorlar. Bu araçların takip sistemi yok mu? Aile şikayet ettikten sonra yetkililer geldi mi? 'İdari amir var' diyorlar, amiri konuşturun. Bunların hepsi tek tek gün yüzüne çıkacak. Vinç firmasına da hala baskı uyguluyorlar. O gün orada İZSU'nun makine parkında veya itfaiyesinde bunu organize edecek bir mekanizmanız yoksa insan hayatı gerçekten çok ucuzlamış demektir."

'HATALAR İNSAN HAYATINA MAL OLMAMALI'

"Saygısız, seviyesiz, üslubunu kaçırmış siyasetin artık İzmir'de son bulması lazım" diyen Çankırı, "Cemil bey bu konuyu abarttı. Kendisinin korkulu rüyası haline geldik. Her geçen gün de çok büyük hatalar yapılıyor. Bu hatalar insan hayatına mal olmamalı. 2 yıllık hepinizin karnesi çıktı. Ne yapıldı? Bu şehirde yerel yönetimler olarak üzerinize düşen hangi görevi yerine getirdiniz? Biz size yol gösterdiğimizde 'Kadraja giriliyor' diye bir muhabbet çıkartılıyor. Yapılan iyiliklerin, hizmetlerin onlar tarafından engellenmeye çalışıldığı çok net ortadadır. Biz her yerde aynı şekilde siyasetimizi yapmaya çalışıyoruz. İzmir göz bebeğimiz" dedi.

Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileye figüran diyerek komplo teorisine dahil ediyorlar. Bu insanların acısı içerisinde çok büyük bir şey. Aileyi muhalefet yakın televizyon kanalları aramışlar, aile anlatmış ama ben bunları hiçbir muhalefet kanalında göremedim. Aileye acı içindeyken böyle bir ithamda bulunulması çok acı. Aileyi ziyarete gitsinler, o gün yanlarında hiç kimse yoktu, aile yalnızdı. Kendi imkanlarıyla buldukları vinçle, acıları bu kadar tazeyken bu insanları itham etmeleri çok büyük hadsizlik.