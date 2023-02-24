Aydın’da en fazla İzmirliler yaşıyor

Açık hava müzesi olma özelliği, doğal güzellikleri ve ılıman iklimi ile tercih edilen illerden olan Aydın'ın TÜİK 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları yayımlandı. İkamet edilen nüfusa kayıtlı olunan yere göre nüfus verileri çerçevesinde, 2022 yılında Aydın nüfusuna kayıtlı 1 milyon 132 bin 709 kişi bulunurken, bunun 693 bin 258'si Aydın'da yaşıyor. En fazla Aydınlı ise 93 bin 817 ile İzmir'de yaşarken, en az Aydınlı'nın yaşadığı il de 70 kişi ile Kilis oldu. Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın'da, 2022 yılı itibariyle toplam nüfus sayısı ise binde 12,5'luk artışla 1 milyon 148 bin 241 oldu.



Aydın nüfusuna kayıtlı olup başka illerde ikamet eden nüfus incelendiğinde en çok Aydınlının yaşadığı il 93 bin 817 kişi ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla 31 bin 235 kişi ile İstanbul, 30 bin 419 kişi ile Muğla izledi. Aydınlıların en az bulunduğu iller ise sırasıyla 70 kişi ile Kilis, 72 kişi ile Bayburt ve 75 kişi ile Ardahan oldu.







AYDIN'DA EN ÇOK İZMİRLİLER VAR

Aydın'da diğer illerin nüfusuna kayıtlı toplam 439 bin 451 kişi ikamet ederken il genelinde 26 bin 712 kişi ile en fazla İzmirliler ikamet ediyor. İzmirlileri sırasıyla 25 bin 318 Ağrılı, 23 bin 460 Denizlili vatandaşların izlediği görüldü. Aydın'da 275 kişi ile en az Yalovalılar ikamet ederken Yalovalıları, 465 Hakkarili ve 538 Bartınlı izliyor.



2022 yılı verilerine göre Aydın'da, 4 bin 525 kişi Adanalı, 5 bin 120 kişi Adıyamanlı, 14 bin 340 Afyonkarahisarlı, 25 bin 318 Ağrılı, 2 bin 601 Amasyalı, 9 bin 232 Ankaralı, 3 bin 259 Antalyalı, 2 bin 10 Artvinli, 4 bin 591 Balıkesirli, 775 Bilecikli, 2 bin 684 Bingöllü, 20 bin 412 Bitlisli, bin 180 Bolulu, 2 bin 612 Burdurlu, 3 bin 74 Bursalı, bin 443 Çanakkaleli, bin 999 Çankırılı, 7 bin 212 Çorumlu, 23 bin 460 Denizlili, 10 bin 408 Diyarbakırlı, 994 Edirneli, 3 bin 650 Elazığlı, 6 bin 18 Erzincanlı, 14 bin 499 Erzurumu, 3 bin 547 Eskişehirli, 4 bin 87 Gaziantepli, 2 bin 25 Giresunlu, bin 599 Gümüşhaneli, 465 Hakkarili, 3 bin 988 Hataylı, 4 bin 449 Ispartalı, 3 bin 252 Mersinli, 9 bin 377 İstanbullu, 26 bin 712 İzmirli, 5 bin 317 Karslı, bin 696 Kastamonulu, 5 bin 719 Kayserili, 893 Kırklarelili, 3 bin 586 Kırşehirli, bin 120 Kocaelili, 16 bin 954 Konyalı, 3 bin 433 Kütahyalı, 6 bin 624 Malatyalı, 11 bin 110 Manisalı, 5 bin 299 Kahramanmaraşlı, 6 bin 352 Mardin, 12 bin 152 Muğla, 20 bin 76 Muşlu, bin 944 Nevşehirli, 2 bin 992 Niğdeli, 3 bin 173 Ordulu, 2 bin 312 Rizeli, bin 457 Sakaryalı, 5 bin 521 Samsunlu, 11 bin 679 Siirtli, bin 28 Sinoplu, 9 bin 432 Sivaslı, bin 54 Tekirdağlı, 4 bin 362 Tokatlı, 4 bin 250 Trabzonlu, 2 bin 618 Tuncelili, 7 bin 967 Şanlıurfalı, 3 bin 486 Uşaklı, 11 bin 206 Vanlı, 5 bin 682 Yozgatlı, 2 bin 380 Zonguldaklı, 2 bin 89 Aksaraylı, 614 Bayburtlu, bin 582 Karamanlı, 2 bin 822 Kırıkkaleli, 6 bin 634 Batmanlı, bin 843 Şırnaklı, 538 Bartınlı, bin 970 Ardahanlı, 2 bin 917 Iğdırlı, 275 Yalovalı, bimn 10 Karabüklü, 785 Kilisli, bin 931 Osmaniyeli, 650 Düzceli vatandaş bulunuyor.