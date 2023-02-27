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Haberler Aydın Aydın'ın can damarları barajlar alarm veriyor! Sular çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki!

Aydın'ın can damarları barajlar alarm veriyor! Sular çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki!

Ege Bölgesi'nde beklenen yağışların gerçekleşmemesi, çiftçi sayısı yüksek önememjli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da endişelere yol açmaya başladı. Üreticilerin can damarı olan barajlarda ise, doluluk seviyesinin aşağıya düşmesiyle birlikte yer yer adacıkların oluştuğu görüntülendi.

İHA

27.02.2023, 11:54

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da çiftçilerin can damarı olan barajların doluluk seviyeleri, beklenen yağışların olmaması ile birlikte düşmeye başladı.

Aydın’ın can damarları barajlar alarm veriyor! Sular çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki!

Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranın düşük olması endişelendirmeye başladı.

Aydın’ın can damarları barajlar alarm veriyor! Sular çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki!

Aydın genelinde beklenen yağışların yağmaması ile birlikte barajlarda seviyelerin aşağıya çekilmesi sebebiyle Aydın Ovası şimdilerde gri renge büründü.

Aydın’ın can damarları barajlar alarm veriyor! Sular çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki!

Yaklaşık 2 aydır barajları dolduracak seviyede yağış meydana gelmezken barajlardaki doluluk oranlarının 2023 yılı Şubat ayı rakamları da il genelinde yaklaşık yüzde 20-30 seviyelerinde gerçekleşti.

Aydın’ın can damarları barajlar alarm veriyor! Sular çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki!

Aydın'ın önemli barajlarından olan Kemer Barajı'nın yüzde 32, Çine Adnan Menderes Barajı'nın ise yüzde 22 oranlarında dolu olduğu öğrenilirken, beklenen yağışların olmaması 2021 yılında yaşanan kuraklığın tekrar etmesi ihtimalini gözler önüne serdi.

Aydın’ın can damarları barajlar alarm veriyor! Sular çekilince ortaya öyle bir şey çıktı ki!

Çiftçiler için önemli yerlerden olan Çine Çayı'nda da su seviyesinin düşmesi ile birlikte yer yer adacıklar oluşurken, Ege Bölgesi'nde beklenen yağışların olmaması da üreticileri endişelendirmeye başladı.

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