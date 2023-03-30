Aydın çiftçisinden Antep fıstığı atağı

Yenipazar Kaymakamlığı'nca ilçede Antep Fıstığı üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen "Örnek Bahçe, Örnek Çiftçi" projesi sayesinde il genelinde Antep fıstığı üretimi yaygınlaşıyor. Yenipazar'da başlayan ve başka ilçelere örnek olan proje kapsamımda bu yıl önce Efeler'e bağlı Kuloğulları Mahallesinde 500 Antep fıstığı fidanı toprakla buluştu. Daha sonra Yenipazar'ın Eğridere Mahallesi'ne de 300 fidan dikildi.

KALKINMA MODELİ ÖRNEĞİ

Aydın'da Antep fıstığının üretim merkezi olan Hacıköseler Mahallesi'nde açılan, devlet destekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi ile birlikte üretilen "Yenipazar Fıstığı", Yenipazar'da işlenerek üreticiye kazandırıyor. KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger, Antep fıstığının çiftçiler için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirterek, "Tarıma ve hayvancılığa dayalı yerel kalkınma modelinin güzel örneği 'Örnek Bahçe, Örnek Çiftçi' projesi ilham olmaya devam edecek ve projenin 2. yılında Yenipazar kalkınmaya devam edecek" diye konuştu.

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