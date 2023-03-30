Rektör Kent’ten ADÜ için değişim vurgusu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Rektör Kent, ziyarette üniversitenin değişimi ve gelişimi için elinden geleni yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda, ADÜ Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Bülent Kent, protokol ziyaretlerine başladı. Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, ilk ziyaretini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a gerçekleşti.

"KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Aydın'daki en büyük kamu kurumlarından biri olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin Aydın iline sosyal ve ekonomik olarak katkı sağlayacağına değinen Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, "Üniversitemizin değişimi ve gelişimi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

IŞBIRLIĞINE DEVAM

Eğitime büyük önem verdiğini vurgulayan Vali Hüseyin Aksoy, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent'e Rektörlük görevinde başarılar dileyerek, "İlimizin verilerini daha iyi noktalara taşıyabilmek adına iş birliği içinde gayretle çalışacağız" ifadelerini kullandı. Ziyaret, iş birliği çalışmalarının görüşülmesi ve iyi dileklerin aktarılması ile sona erdi.

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