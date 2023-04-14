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Haberler Aydın Aydın'da 160 litre zeytinyağı çalındı! Şahıs yakalandı

Aydın'da 160 litre zeytinyağı çalındı! Şahıs yakalandı

Aydın Efeler ilçesinde bir çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalındı. Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslar yakalandı.

İHA

14.04.2023, 18:03

Aydın’da 160 litre zeytinyağı çalındı! Şahıs yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şevketiye Mahallesi'nde bir şahsa ait çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalınması olayının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timlerince olay yerinde ve çevresinde elde edilen deliller, tanık ve kamera araştırması sonucunda bir şüpheli şahıs tarafından gündüz vakti motosiklet ile çiftlik etrafında keşif yapıldığı, aynı günün akşamında ise araç ile zeytinyağlarını çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
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