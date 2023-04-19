Hedefim 85 bin oy ile Meclis’e girmek

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Aydın 1. Sıra Milletvekili adayı, iş insanı ve avukat Rıdvan Eşin, Efeler Atatürk Kent Meydanı'nda adaylık açıklamasında bulundu. Binlerce vatandaşın katıldığı adaylık açıklamasında adeta miting yapan Eşin, daha önce de Aydın için hizmetleri olduğunu, vekil olunca daha önemli hizmetlerde bulunmak istediğini söyledi.

'ONUR VE GURUR DUYDUM'

AYDIN'A hizmet etmek için yola çıktığını ifade eden Eşin, "AK Parti geçmişimiz var, hala yoldaş ve yol arkadaşlarımız var. Aynı ittifakın içindeyiz. Bazı arkadaşlarımızın yönlendirmesi ile genel merkezde yapılan işlemlerle Büyük Birlik Partisi'nden merhum Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızın partisinden bir teklif geldi. Bu bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Allah razı olsun. Bizim için bu memlekette renk yok. Siyah yok, beyaz yok, gri, turuncu yok. Tek bir renk var, tek bir dil var o da sevgi ve bu renk tüm renkleri kuşatacak. Bir ayrım tanımıyoruz kimse kimseden farklı değil, kimse kimseden üstün değil. Bu yüzden Aydın'a hizmet ettikten sonra partinin adı bizim için önem arz etmiyor. Bizim öncelikli görevimiz insanlara yararlı olmak" diye konuştu. Eşin hedefinin 85 bin oy alarak Meclis'e girmek olduğunu söyledi.

İHSAN KARATAŞ