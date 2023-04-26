ATB, enginarın cografi isaret tescilini alacak

Aydın Ticaret Borsası, Türk Patent ve Marka Kurumu'na 'Gölhisar Enginarı' tescili için başvuruda bulunacak. Aydın İnciri ve Aydın Kestanesi'nin ardından Aydın Memecik Zeytini ile Aydın Memecik Zeytinyağı'nın da Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almaya hazırlanan Aydın Ticaret Borsası, kentin yerel ürünlerine coğrafi tescil almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sırada Efeler ilçesine bağlı Gölhisar mahallesinde yetiştirilen şifa kaynağı enginar olduğunu belirten Borsa Başkanı Fevzi Çondur, "Enginar için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil alacağız. Enginarda İzmir Urla ön plana çıksa da Efeler Gölhisar'da yetişen enginar, kalite bakımından daha öndedir" dedi.



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