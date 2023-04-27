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Haberler Aydın Sivil polis aracı kazaya karıştı: 1 polis yaralı

Sivil polis aracı kazaya karıştı: 1 polis yaralı

Aydın'da sivil polis aracı Kapalı Pazaryeri istikametine ilerlediği sırada bir otomobile çarptı. Çarpışma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden polis memuru, yol kenarındaki sitenin bahçe duvarını yıkıp, apartmana çarptı.

İHA

27.04.2023, 12:21

Sivil polis aracı kazaya karıştı: 1 polis yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi, Yörük Ali Efe Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda sivil polis aracı Malazgirt Meydanı'ndan Efekent Kapalı Pazaryeri istikametine ilerlediği esnada, otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı yol kenarındaki sitenin bahçe duvarını yıkıp, apartmana çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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