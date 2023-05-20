Aydın’da girişimcilere KOSGEB desteği

Aydın'da KOSGEB desteğiyle kurulan işletmelere her gün bir yenisi ekleniyor. Aydınlı girişimci Salih Bilir, KOSGEB desteğiyle kurduğu atölyesinde çelik kapı üretiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak 1990 yılında sanayi sektöründeki işletmeleri desteklemek üzere kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2010 yılında diğer sektörlerdeki KOBİ'lere de destek vermeye başladı. Türkiye genelinde binlerce yeni girişimci KOSGEB desteğiyle işletmelerini kurarken KOSGEB'in işletmelere 65 bin TL'den 375 bin TL'ye kadar hibe destekleri sürüyor. KOSGEB desteğinden faydalanan girişimci Salih Bilir, Demirciler Sanayi Sitesi'nde açtığı işyerinde çelik kapı üretimi ile ekonomiye ve istihdama destek sağlıyor.



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