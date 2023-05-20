  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Savaş’tan sert tepki: CHP insanlara tepeden bakıyor

Savaş’tan sert tepki: CHP insanlara tepeden bakıyor

20.5.2023

Gazete

Savaş’tan sert tepki: CHP insanlara tepeden bakıyor
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çine Belediye Başkanı CHP'li Enver Salih Dinçer'in eşinin skandal paylaşımına sert tepki verdi. CHP'li Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'in sosyal medyadan sarf ettiği, "Atatürk yanlış milleti kurtarmış" sözleri eleştiren Savaş, "AK Parti olarak hiçbir ayrım yapmadan 21 yıldır hizmet yapmak için gayret ediyoruz. Birileri bundan rahatsız oluyor. Bir de Çine Belediye Başkanının eşinin sosyal medyada paylaştığına bir bakın. Ne diyor bu paylaşımda, 'Atatürk yanlış bir milleti kurtarmış.' Esas yanlış olan Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapanlardır. Bir milletin derdiyle dertlenmeyenler yanlış yapanlardır. Bunlar insana tepeden bakıyor" dedi.

İHSAN KARATAŞ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA