Savaş’tan sert tepki: CHP insanlara tepeden bakıyor

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Çine Belediye Başkanı CHP'li Enver Salih Dinçer'in eşinin skandal paylaşımına sert tepki verdi. CHP'li Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'in sosyal medyadan sarf ettiği, "Atatürk yanlış milleti kurtarmış" sözleri eleştiren Savaş, "AK Parti olarak hiçbir ayrım yapmadan 21 yıldır hizmet yapmak için gayret ediyoruz. Birileri bundan rahatsız oluyor. Bir de Çine Belediye Başkanının eşinin sosyal medyada paylaştığına bir bakın. Ne diyor bu paylaşımda, 'Atatürk yanlış bir milleti kurtarmış.' Esas yanlış olan Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapanlardır. Bir milletin derdiyle dertlenmeyenler yanlış yapanlardır. Bunlar insana tepeden bakıyor" dedi.



İHSAN KARATAŞ

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