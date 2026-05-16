Başkan Erdoğan: Türkiye'nin parlak yarınları gençlerin gayretleriyle şekillenecek

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin parlak yarınları gençlerin gayretleriyle şekillenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programında konuştu. Bir milletin lokomotifi gençlerdir diyen Başkan Erdoğan, 'Gençler güçlüyse devlet de millet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zaman ki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa, tarihimizin en sancılı dönemleri de o zamanlar yaşanmıştır' dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bu güzel atmosferde umudun, sevginin, aydınlığın, geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük gurur duyuyorum. Hayalini kurduğumuz güçlü Türkiye'nin şafağı burada atıyor. Türkiye'nin geleceğe sizlere emanet.

Siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı işte burada atıyor.

Tam bin yıldır ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin; istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin; Alp Arslan'dan I. Kılıç Arslan'a, Fatih Sultan Mehmed'den Yavuz Sultan Selim'e, Selahaddin Eyyubi'den II. Abdülhamid'a cümle ecdadımızın aziz ruhları; sizlerin dik duruşuyla, ümit saçan aydınlığıyla şu anda inşallah şad oluyor, yad oluyor.

