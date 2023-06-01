Hava almak isterken canından oldu

Aydın Didim'de korkunç bir olay yaşandı. Geceyi arkadaşının evinde geçirmek isteyen Neslihan Alabuğa, Hisar Mahallesi'nde B.S. adlı erkek arkadaşının evine gitti. Burada arkadaşıyla birlikte geç saatlere kadar alkol alan Neslihan Alabuğa, (30) erkek arkadaşından kendisine tost yapmasını istedikten sonra, "biraz hava alacağım" diyerek balkona çıktı.



BALKONA ÇIKTI

Bir süre balkonda ayakta duran Neslihan Alabuğa henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Alabuğa'nın düştüğünü gören arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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