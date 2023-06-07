Boşanma davası sonrası bıçaklı kavga

Aydın Aile Mahkemesi'ndeki devam eden boşanma davası sonrası adliyede çıkan kavgada Mehmet Çetin (31) bıçakla yaralandı. Olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Olay, Efeler ilçesi Köprülü-Veysipaşa, Hükümet Bulvarı üzerindeki Adliye Sarayı B Kapısı'nda meydana geldi. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ardından taraflar arasında adliye içinde tartışma çıktı.



HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken Aydın Devlet Hastanesi'nde nöbetçi memur olarak çalışan Mehmet Çetin karın bölgesinden bıçaklandı. Yaralanan Çetin, olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya karışan Ali Endek, Ergün Gülfidan ile birlikte yaşı küçük diğer 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Adliye Sarayı'nın B Giriş kapısı güvenlik kordonuna alınırken olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

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