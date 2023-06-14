Aydın Meclisi’nde ‘Kılıçdaroğlu’ kavgası

AYDIN Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu polemiği damga vurdu. AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında söylediği, "Kırsal kesimden bize az oy çıkıyor" sözünü isim vermeden eleştirdi.

ARI, "Sayın Genel Başkan da seçim başarısızlığından sonra özeleştiri vermek yerine seçmeni tahkir yolunu seçmiştir" diyerek bu durumun "utanç verici" olduğunu söyledi.

Arı'ya CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tepki gösterdi. İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, AK Partili Arı'ya "Kumaşın güzel değil" diye bağırdı.

ATABAY ÜZERİNE YÜRÜDÜ

ARI da "Sizden övgü almadığım için memnunum" dedi. Hakaretlerin havaya uçuştuğu tartışmanın büyümesi üzerine CHP'li Atabay, AK Partili Arı'nın üzerine yürüdü. Atabay'ı araya giren diğer meclis üyeleri ile güvenlik görevlileri engelledi. 'Kılıçdaroğlu' polemiğinin kavgaya dönüşmesi üzerine toplantıyı yöneten Başkanvekili Barış Altıntaş'ın toplantıyı bitirdi.