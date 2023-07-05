Başkan Atabay’a motor vurgunu soruşturması

AYDIN'DA yolsuzluk skandallarıyla anılan CHP'li Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal patlak verdi. Sahil Güvenlik ekiplerince, 2019'da ilçede gerçekleştirilen insan kaçakçılığı operasyonlarında çok sayıda göçmen yakalanırken tekne motorlarına el konuldu. Tanesi 1000-1500 dolar arasında olan tekne motorlarının mülkiyeti Didim Kaymakamlığı'nca kamuya geçirildi.

DİDİM Belediyesi, motorları ekonomiye kazandırmak maksadıyla belediyenin cankurtaran hizmetlerinde kullanmak üzere Didim Kaymakamlığı'na başvuruda bulundu. Kamu yararı gözetilerek dönemin Didim Kaymakamı Mehmet Türköz'ün imzaladığı protokol çerçevesinde, yediemin olarak 2019'da 25 tekne motoru Didim Belediyesi zimmetine devredildi. Ancak belediyenin çalışır durumda teslim aldığı tekne motorları ortadan kayboldu.

ÇALIŞAN İHBAR ETTİ

DİDİM Belediyesi'nin depolarında çalışan bir görevli, tekne motorlarının olmadığını fark ederek araştırma yaptı. Motorların izine rastlayamayan belediye çalışanı, durumu dilekçe ile kaymakamlığa bildirdi. Şikayeti ihbar kabul eden Didim Kaymakamlığı soruşturma başlatılması için Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen savcılık, kayıp motorların akıbetini ortaya çıkarmak üzere soruşturma başlattı. Motorların eksik olduğunun tespit edilmesi halinde Başkan Atabay ile dönemin Destek Hizmetleri Müdür Vekili Mustafa Çark ve depo sorumluları hakkında yolsuzluk suçundan davası açılacak.