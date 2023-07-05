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Haberler Aydın Freni boşaldı! Devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Freni boşaldı! Devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın Karacasu'da seyir halindeyken bir kamyonun freni boşaldı. Ani yaşanan olayın ardından kamyon devrildi. Yaşanan kazada sürücü hahata gözlerini yumdu.

İHA
Freni boşaldı! Devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Karacasu ilçesinde seyir halindeyken bir anda freni boşalan ve devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karacasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orman İşletme Müdürlüğü deposuna yük almaya giden 43 ZB 065 plakalı kamyonun seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü Himmet Demirelli, aracı durdurmaya çalıştı. O esnada kontrolü tamamen kaybolan kamyon yol kenarındaki boşluğa uçarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Himmet Demirelli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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