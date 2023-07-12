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Aydın'da çöl sıcakları! Asfaltı eritti

Son günlerdir etkisini göstermeye başlayan sıcaklar daha da fazla artmaya başladı. Aydın'da etkili olan çöl sıcakları nedeniyle asfalt erimeye başladı. Ekipler müdahale etti.

İHA

Aydın'da etkili olan çöl sıcakları nedeniyle asfalt erimeye başladı.

Aydın’da çöl sıcakları! Asfaltı eritti

Asfalt yolların erimesi nedeniyle trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Karayolları ekipleri bazı güzergahlarda çalışma başlattı.

Aydın’da çöl sıcakları! Asfaltı eritti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'aşırı sıcak' uyarısının ardından bugün Aydın'da hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi.

Aydın’da çöl sıcakları! Asfaltı eritti

Yaşanan aşırı sıcakla birlikte bazı bölgelerde yollardaki asfalt eridi. Karayolları ekipleri tarafından hem trafik akışının aksamaması hem de eriyen asfalt nedeniyle yolların zarar görmemesi için kumlama çalışması başlatıldı.

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