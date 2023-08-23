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Haberler Aydın Aydın'da 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Aydın'da 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleşen olaylara ilişkin çalışma yürütüldü. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Aydın’da 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından son günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde; 9 adet işyerinden hırsızlık, 3 adet motosiklet hırsızlığı, 4 adet açıktan hırsızlık, 3 adet bisiklet hırsızlığı, 1 adet otodan hırsızlık, 1 adet mabetten hırsızlık ve 1 adet kredi kartlarının kötüye kullanılması olmak üzere toplamda 22 olay aydınlatıldı. Olayları gerçekleştiren 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi.
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