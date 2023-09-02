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Haberler Aydın Komşularına kızıp evini ateşe verdi

Komşularına kızıp evini ateşe verdi

KAZIM YÖRÜKCE
Komşularına kızıp evini ateşe verdi
AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde gürültü nedeniyle komsularıyla kavga eden bir kişi kaldığı evi ateşe verdi. Yangında apartmanda mahsur kalan komşuları itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Camikebir Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda meydana geldi. E.Z. tek başına yaşadığı evde, komşularıyla tartıştı. Komşularına kızan E.Z. evi ateşe verdi ve ayrıldı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev de kullanılamaz hale geldi.
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