İncirliova’da zararlılara karşı mücadele sürüyor

İNCİRLİOVA'DA Belediye Başkanı Aytekin Kaya, vatandaşların yaz aylarını karasinek, sivrisinek ve diğer zararlılardan rahatsız olmadan geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdi. Başkan Kaya'nın talimatı ile harekete geçen belediye ekipleri, zararlılara karşı adeta savaş açtı. Zararlıların üremesinin önüne geçmek için belediye ekipleri; kış aylarında rögarları, yağmur suyu kanallarını ve benzeri yerleri ilaçlamış, çok ciddi şekilde larva mücadelesi yürütmüştü. Yazın gelmesi ile birlikte de belediye ekipleri, araçlarla cadde ve sokaklarda düzenli olarak ilaçlama yapmaya devam ediyor.

"ERKEN TEDBİR ALDIK"

İNCİRLİOVA Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çevre temizliği ve halk sağlığına büyük önem verdiklerini söyledi. Vatandaşların yaz aylarını rahat geçirmesi için zararlılara karşı erkenden tedbir aldıklarını belirten Başkan Kaya, "Zararlılarla mücadele kapsamında personellerimize, öncelikle eğitim verdik. Eğitimin ardından personellerimizden ekipler oluşturup, kış aylarında rögarlar, yağmur suyu kanalları, su birikintileri ve zararlıların üreyebilecekleri yerlerde ilaçlama çalışması yaptık. Sivrisinekleri kaynağında kontrol altına almak için elimizden gelen mücadeleyi verdik. Yazın gelmesi ile birlikte, ilçemiz genelinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

VATANDAŞ DESTEK OLMALI

VATANDAŞLARI sivrisinek mücadelesine destek olmaya davet eden Başkan Kaya; şöyle devam etti: "TOPLUM sağlığını ilgilendiren konularda sorumluluk tek başına bir kuruma yıkılamaz. Biz İncirliova Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da mutlaka bize destek olmalıdır. Çünkü sivrisinekler yalnızca doğal su kaynaklarında ya da yağmur suyu kanallarında değil, evimizin çevresindeki ya da bahçemizdeki bir haftadan fazla beklemiş su birikintilerinde de üreyebilirler. Bu nedenle 1 haftadan fazla kaplarda su bekletmemeli, varsa bahçelerimizdeki su depolarımızın ağzının kapalı olduğundan emin olmalıyız. Unutmayalım kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız bu günlerde su kaynaklarımızı koruyarak sivrisinek mücadelesi gerçekleştirmek ve çocuklarımıza temiz bir çevre bırakabilmek hepimizin görevidir."