Uzun yaşamın sırrı: Nazlı Doğal Kaynak Suyu

Aydın'ın Nazilli ilçesinin 1400 rakımda bulunan Beydağı zirvesinde incir, zeytin ve kestane ağaçlarıyla kaplı kaynağından Ege Bölgesi'ne yayılan Nazlı Doğal Kaynak Suyu (Nazlı Su) sektördeki liderliğini sürdürüyor. Bardak su üretim ve satışında Türkiye'de ilk 4'te yer alan Nazlı Su, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bayi ağı ile ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Pet ürün gruplarında da lezzet açısından tercih edilen bir marka olarak ulusal indirim süpermarket raflarında yoğun talep gören Nazlı Su, bölgedeki bilinirliğini artırırken, her geçen gün müşteri portföyünü genişletiyor. Aydın'da faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Nazlı Doğal Kaynak Suyu'nun Satış ve Pazarlama Müdürü Ali Sarı ile hayata geçirdikleri faaliyetler ve geleceğe yönelik hedeflerle ilgili açıklama yaptı.

ÖNCELİK SAĞLIK VE HİJYEN

Kaynak suyunun teknik olarak bazı kimliksel özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyen Sarı, "Tüketicilerin ambalajlı su almalarında birinci öncelikleri sağlık ve hijyendir. Satın alma tercihlerinde suların pH derecesi etkilidir. Bilindiği üzere, suyun pH derecesi insan sağlığı bakımından önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. Uygun pH derecesi ve hafif içimiyle Nazlı, alkali su sınıfındadır ve alkali su tüketiminin kanser dahil tüm hastalıkları azaltacağını tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.

"BARDAK SUDA EGE LİDERİYİZ"

Bardak su üretiminde Türkiye'de önemli bir konumda olduklarını kaydeden Sarı, "Bardak su üretim ve satışında Türkiye'de ilk 4'te yer alıyoruz. Nazlı Su olarak Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bayi ağı ile ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Pet ürün gruplarında da lezzet açısından tercih edilen bir marka olarak ulusal indirim süpermarket raflarında markamıza yüksek bulunurluk sağladık. Bu marketlere ürün tedariki sağlayabilmeniz için uluslararası akreditasyonu olan kurumların testlerinden üretim tesisleri olarak geçmeniz

gerekiyor. Nazlı Su olarak bu testlerden başarıyla geçmiş olmamız bizim için ayrı bir gurur kaynağı" diye konuştu. Nazlı Su ailesi olarak sofranıza gelen suların üretim bandında kullanılan enerjiyi güneşten karşıladıklarını ifade eden Sarı, "Dev tesisimizin çatısı tamamen GES panelleri ile donanmış durumda" diye konuştu.

LİMONATA ATAĞI

2024 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları limonata üretiminden bahseden Sarı, "Bölgemizde de oldukça rağbet gören limonata için geleneksel lezzete en yakın ürünü yapabilmek için AR-GE çalışmalarına hız verdik. 2024 yılı yaz sezonunda Nazlı limonatayı tüketicilerin beğenisine sunuyor olacağız" dedi.