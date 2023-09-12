Motosiklete 3 kurban

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilen motosiklet kazasında sürücü Mehmet Demir hayatını kaybetti, arkasında oturan sevgilisi İlayda Karaağaç ise ağır şekilde yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ise trafiğe kapalı yolda üzerinde Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım'ın (14) bulunduğu motosiklet ile Yusuf K.'nin (20) kontrolündeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çınar ve Yıldırım kurtarılamazken Yusuf K. hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ BARİYERLERE ÇARPTI

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Kaldırıma kafasını çarpan sürücü Mehmet Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arkasındaki yolcu kız arkadaşı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza,Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Çevre yolu üzerinde ilerlediği sırada dengesini kaybeden sürücü, yol kenarındaki demirlere çarparak düştü. Kafasını kaldırıma vuran sürücü kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Demir ve Karaağaç hemen hastaneye kaldırıldı. Sürücü Demir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karaağaç'ın ise tedavisi sürüyor.

YOLLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Antalya'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu da 2 genç kız yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Antalya'nın Kepez ilçesinde trafiğe kapalı yolda üzerinde Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım'ın (14) bulunduğu motosiklet ile Yusuf K.'nin (20) kontrolündeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yaralılar etrafa savruldu. Olayın ardından kaza yerinin adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Ağır yaralanan Yusuf K. ise hastaneye kaldırıldı.