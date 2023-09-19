Altın Güvercin Kuşadası’nda 26’ncı kez kanatlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Eviz Yapı ve BS Ada İnşaat'ın ana sponsorluğunda düzenlenen 26. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen görkemli bir gece ile final yaptı. Sevilen televizyon programcısı Okan Bayülgen'in sunumu ile renklenen 26. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın büyük final gecesi, televizyon kanallarından canlı olarak yayınlandı.

Final gecesine, Özer Türk Stadı'nı dolduran binlerce kişi ile birlikte CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ile Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

KUŞADASI BİR MÜZİK KENTİ"

Final gecesinde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nın 'müzik kenti' kimliğine dikkat çekerek Kuşadası olarak halen ilk ve tek beste yarışmasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Altın Güvercin'i bu yıl 26'ıncı kez kanatlandırmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Başkan Ömer Günel, Altın Güvercin'e olan ilginin her geçen yıl artarak sürdüğüne dikkat çekti. Başkan Ömer Günel, "Bu sene 291 beste arasından finale kalan 10 besteyi dinleyeceğimiz muhteşem bir final yaşayacağız. Sevgili Okan Bayülgen'in sunumuyla ve Aşkın Nur Yengi'nin sahne alacağı finaliyle umuyorum hepimiz için çok keyifli geçecek. Stresli dönemlerden geçtiğimiz bu süreçte herkese iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

BÜYÜK JÜRİ KARŞISINDA CANLI PERFORMANS

26. Altın Güvercin Beste Yarışması, Başkan Ömer Günel'in konuşmasının ardından finalistlerin Hakan Süersan Orkestrası eşliğinde sergiledikleri canlı performanslarla sürdü. Canlı performansların sona ermesinin ardından başkanlığını, prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker'in yaptığı; besteci, aranjör Ahmet Güvenç, MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı, besteci ve yorumcu Burhan Şeşen, MESAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aranjör Selim Çaldıran, Ardahan Belediye Başkanı, müzisyen ve yorumcu Faruk Demir, gazeteci, aktivist ve yorumcu Ömür Gedik, yorumcu Berkay, Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı İbrahim Gürdal, 2022 Altın Güvercin Beste Yarışması birincisi Merve Demirci, ana sponsor temsilcisi Gültaç Eviz, Dijital Halk Oylaması Temsilcisi Özgür Özmavi ve Kuşadası 5. Noter Başkatibi Dilara Kömürcü'nün yer aldığı büyük jüri değerlendirmesini yaptı. Jürinin değerlendirmesine dijital halk oylaması sonuçlarının da eklenmesiyle dereceye giren finalistler Kuşadası 5. Noter Başkatibi Dilara Kömürcü tarafından açıklandı.

KUSAV ONUR ÖDÜLÜ ASKIN NUR YENGI'NIN

ÖDÜL töreninin ardından profesyonel müzik yaşamına ilk adımını 1987 yılında ikincisi düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'nda, merhum pop müzik sanatçısı Harun Kolçak ile birlikte yorumladığı "Yeniden" bestesi ile birinci olarak atan Aşkın Nur Yengi sahne aldı. 36 yıllık aranın ardından bir kez daha Altın Güvercin sahnesinde kendisine birincilik kazandıran aynı şarkıyı seslendiren Aşkın Nur Yengi'ye Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında gelenekselleşen KUSAV Onur Ödülü, KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından verildi.

90'LAR RÜZGARI ESTİRDİ

Böylesine bir ödüle layık görülmekten dolayı onur duyduğunu söyleyen Aşkın Nur Yengi, büyük emek gerektiren böylesine önemli bir organizasyona destek verdiği için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker'e teşekkür etti. Kendisine Altın Güvercin kazandıran "Yeniden" şarkısının yaşamındaki önemine dikkat çeken Aşkın Nur Yengi, 1990'larda Türk popuna damga vuran birbirinden güzel şarkıları ile binlerce katılımcıya unutulmaz bir gece yaşattı.

ALTIN GÜVERCIN'IN KAZANANI DUY BENİ İLE NAZAN PALU

26. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda sözü ve müziği Nazan Palu'ya ait olan ve Korat Eriş tarafından yorumlanan "Duy Beni" isimli beste birinci; sözü, müziği ve yorumu Gözde Yüksel Çetin'e ait "Gitme" isimli beste ikinci; sözü, müziği ve yorumu Gökçe Özgül ile Göktuğ Tavacı'ya ait "Tören" isimli beste üçüncü oldu. Yarışmanın "En iyi yorumcu" ödülü ise sözü ve müziği kendisine ait olan "Gitme" adlı eseri yorumlayan Gözde Yüksel Çetin'e verildi. Dereceye giren finalistler ödüllerini CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve yarışmanın ana sponsoru Eviz Yapı'nın temsilcisi Şakir Eviz'in elinden aldı.