Park yeri tartışması kanlı bitti

Aydın'da ev önüne uygunsuz araç park etme mevzusu nedeniyle aralarında husumet olduğu öne sürülen kişiler arasında çıkan kavga, kanlı bitti. Bıçakların çekildiği kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun bir süredir aralarında ev önüne uygunsuz araç park etme mevzusundan dolayı husumet olan Durmuş Toprak ile Sedat Özay ve Faruk Özay isimli baba oğul arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

GÖZÜNE DARBE ALDI

Çıkan kavgada bıçaklar çekilince D.T. gözüne gelen bıçak darbesiyle yaralandı. S.Ö ve F.Ö. ise vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözüne bıçak darbesi alan D.T, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralanan baba ve oğlun ise hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.