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Haberler Aydın Aydın'da b,r mahkum, tedavi için getirildiği hastaneden firar etti

Aydın'da b,r mahkum, tedavi için getirildiği hastaneden firar etti

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Aydın Devlet Hastanesi'ne getirilen mahkum firar etti.

İHA
Aydın’da b,r mahkum, tedavi için getirildiği hastaneden firar etti
Olay, Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Aydın Devlet Hastanesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlediği bir suç nedeniyle Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü olarak bulunan M.A. (27) rahatsızlığı dolayısıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede tedavi altına alınan M.A. yetkililerin bir anlık boşluklarından yararlanarak hastaneden firar etti. Hükümlünün firar ettiğinin anlaşılması üzerine emniyet güçleri alarma geçti. Polis ekipleri, başta hastane çevresi olmak üzere kent genelinde M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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