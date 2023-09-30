Kuşadası’nda silahlı kavga

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Şahsın vurulma anı ve silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Camikebir Mahallesi Kaleiçi mevkii Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B. ile H.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., H.B.'ye silahıyla ateş ederek yaraladı. O esnada başka bir şahıs da H.T.'ye silahla ateş ederek karşılık verdi. Kavga sırasında H.T.' nin de bıçakla yaralandığı öğrenildi. Çok sayıda kişi de gözaltına alındı.