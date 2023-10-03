Didim’de Ekim ayında deniz keyfi sürüyor

Ülkemizin birçok bölgesinde havalar serinlerken, yağışlı ve soğuk havalar ise kendini göstermeye başladı. Aydının turistik ilçesi Didim'de de havalar gece serinlerken, gündüz ise hava sıcaklıkları 25 ila 28 derece dolayında seyrediyor.

Ekim ayı başında Didim'deki güzel havayı kaçırmak istemeyen tatilciler ile Didim'de yerleşik olarak yaşayan yabancılar Altınkum Plajı'nda güzel havanın tadını çıkarıyor.

Güneşlenenlerin yanı sıra güzel havayı denizde çıkartan tatilciler, Ekim ayında deniz keyfinin farklı olduğunu ifade ettiler.