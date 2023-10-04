Turistlere ayıp etti

Aydın'da İkiz Kuleler" olarak bilinen Maril Otel'in işletmecisi sene başında el değiştirdi. İsmi de 'City Point' olarak değişen otelin önceki sahibiyle husumeti olan Başkan CHP'li Deniz Atabay, yeni sahibinin ruhsat almak için belediyeye yaptığı başvurulara cevap vermedi. Başkan Atabay'ın talimatıyla, belediye ekipleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle oteli bir kez daha mühürledi. Otelde kalan turistler, eşyalarıyla sokağa atıldı. Tatil için geldikleri otelde kendilerini sokakta bulan turistler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yaşanan skandalı ülkelerindeki vatandaşlara duyurdular.

'TURİZME BALTA VURULDU'

Otelin sahibi Deniz Aktaş, Şehircilik Bakanlığı'nın 2 Ağustos 2023'te belediyeye yazı gönderdiğini, ruhsat verilmemesinin gerekçeli kararını sorduğunu, belediyenin yazıya yanıt vermediğini belirtti. Aktaş, "Yapılan bu hukuksuz işlem nedeniyle müşterilerimiz mağdur edildi. Turizme balta vuruldu. Ülkemizin turizmdeki imajını kötülemeye kimsenin hakkı yok" dedi. Aktaş, Başkan Atabay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

SOPAYLA DÖVMÜŞLERDİ

Didim'de faaliyetlerini sürdüren Nehirsan İnşaat Şirketi, bir inşaat projesinin iptal edilmesi üzerine açtığı dava sonucunda CHP'li Didim Belediyesi'nden 1 milyon 405 bin liralık tazminat kazandı. Alacağını tahsil edemeyen şirket, CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın makam aracı dahil olmak üzere 108 araca haciz koydurdu. Başkan Atabay da kendisine haciz işlemi uygulatan firmanın yaptırdığı otelin mühürlenmesi talimatını verdi. Aynı akşam otel sahibinin çalışanları, Atabay'ı beyzbol sopasıyla döverek hastanelik etti.

ÖZEL HABER