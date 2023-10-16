Azmettiriciyle birlikte yakalandı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın başlatan şahıs, 96 saatlik kamera görüntüsü incelenmesinin ardından yakalandı. Olayın azmettiricisi olduğu belirlenen bir kişi de gözaltına alındı. Aydın'da orman yangınları ile mücadele aralıksız sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Yeniköy, Çınarköy, Gökçealan, Kirazlı mahallelerinde 7 farklı noktadaki orman başlangıcında örtü ile kaplı yaklaşık 600 metrekare alanda çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma Asayiş Komando Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca koordineli olarak 16 noktada 96 saatlik kamera incelemesi yapıldı. Yapılan kamera incelemesi ve teknik araştırma sonucu olayda kullanılan araç ve kasten yangın çıkaran H.K. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. H.K. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, olayın azmettiricisi G.U. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.