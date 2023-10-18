Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi ADÜ Teknokent

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ADÜ Teknokent, bölgede Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına odaklanan önemli bir merkez olarak hizmet veriyor.

22 PATENT BAŞVURUSU

Şu an itibariyle 75 Ar-Ge firmasının faaliyette bulunduğu bu merkezde 100 personel istihdam ediliyor. Ayrıca, 80 devam eden proje ve 22 patent başvurusu bulunuyor. 2 tescillenmiş patent ve 1 faydalı model de ADÜ Teknokent bünyesinde yer alıyor. ADÜ TEKNOKENT Üniversite, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının işbirliği yaparak yüksek katma değerli ürünler geliştirmelerine ve bölgenin ihtiyaçlarına yanıt vermelerine olanak sağlıyor. Ayrıca, 15 marka tescili yapılmış ve yeni başvuruları da devam ediyor.

ÜNİVERSİTE VE SANAYİ

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 33 akademisyen firması da ADÜ Teknokent'te faaliyet gösteriyor. ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, merkezin sektörlerin sorunlarına çözüm bulma ve ülkenin milli teknoloji hamlesine katkı sağlama amacıyla çalıştığını vurgularken, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya ise yenilikçi teknolojilerin gelişimini destekleyerek katma değeri yüksek üretim yapan yenilikçi şirketlerin oluşumunu hedeflediklerini belirtti. Bu gelişmelerle Aydın'a ve ülkeye önemli bir katkı sağlanması amaçlanıyor.