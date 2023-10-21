  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın El yapımı patlayıcıyla define ararken yakalandılar

El yapımı patlayıcıyla define ararken yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda 9 kişi el yapımı patlayıcıyla SİT alanında define ararken İnsansız Hava Aracı sayesinde yakalandı.Yakalan şahıslarla birlikte el yapımı patlayıcı ve kazı malzemeleri de ele geçirildi.

İHA
El yapımı patlayıcıyla define ararken yakalandılar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarihi eser aramak için SİT alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) kullanıldığı hava destekli operasyonda sabah saatlerinde kaçak kazı yapan şüphelilerin yeri belirlendi.

Söz konusu araziye düzenlenen operasyonda 9 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 jeneratör, 1 şarjlı matkap bataryası, 1 hilti, 1 batarya şarj aleti, 24 el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi. 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA