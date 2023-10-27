Zeren’in acı sonu

AYDIN Efeler'de bulunan Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda kapasiteden fazla sayıda öğrenci bindiği için arızalanan asansörde facia yaşandı. İddiaya göre gece konserden dönen gençler, 15 kişi ve bin 200 kilogram kapasiteli olan asansöre 16 kişi bindi.

Aşırı yük nedeniyle bozularak kayan asansörden çıkmak isteyen Zeren Ertaş (22), sıkışarak yaşamını yitirdi.

15 GENÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

FECİ kazada 15 genç ise ölümden döndü. Asansör bir süredir bozuk olmasına rağmen yetkililerin önlem almadığını ileri süren öğrenciler, olayın ardından Atatürk Kent Meydanı'nda oturma eylemi yaparak yurt yönetimini protesto etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aydın Valiliği, iddiaların araştırılması için 3 müfettiş görevlendirdi. Yurt Müdürü Esra Çolak ise açığı alındı.

'SADECE ÖLÜLER GÖRÜR'

GENÇ yaşta hayatını kaybeden Zeren'in kendisine mezar olan asansörle ilgili kısa süre önce sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ertaş'ın paylaşımındaki fotoğrafta asansörün aynasında "Sadece ölüler görür" yazdığı görüldü.