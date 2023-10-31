Acılı annenin isyanı: Cani cezasız kalmasın

Aydın'da geçtiğimiz yıl 26 Haziran'da Mustafa Aydoğdu (34) ile dünya evine giren Nejla Aydoğdu korkunç bir cinayete kurban gitti. Damat Mustafa Aydoğdu, Koçarlı İlçesi'ne bağlı Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde bağ evinde 2 aylık karısının boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından katil zanlısı koca tutuklandı.

Aydoğdu cinayetle ilgili ilk ifadesinde eşinin yaptırdığı aşı nedeniyle içine şeytan girdiği için öldürdüğünü söyledi. Davada tutuklu yargılanan sanık Mustafa Aydoğdu, önceki duruşmada 8 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü belirtti.

Aydoğdu, "Eşime, eski nişanlımın rahatsızlığım nedeniyle benden ayrıldığını söylemiştim. Benim toplum acısından zararlı bir kişi olduğum belliyken gerekli tedbirler alınmadı. Şayet yetkililer görevlerini yerine getirmiş olsa, ben şuan eşimi öldürmemiş, tatil beldesinde onunla tatil yapıyor olurdum" demişti.

'CİĞERİM YANIYOR'

ADLİ Tıp'tan istenen rapor gelmediği için duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Davanın ardından adliye binası önünde gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne Selma Alp, Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu. Selma Alp, "Kızım, o cani ile internette tanıştı. Mustafa'nın hastalığından bilgimiz yoktu. Polisler gelmiş, kızım 'şikayetçi' değilim demiş. Sonra Mustafa kızımın boğazını kesmiş.

Kızımı öldüren o cani bir de deli olduğu intibası vererek mahkemeden hiçbir ceza almadan kurtulmaya çalışıyor. O günden beri ciğerim yanıyor. Böyle bir canilik cezasız kalmasın. En ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.