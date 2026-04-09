Telefonunuza gelen o mesaja sakın inanmayın! WhatsApp dolandırıcılarının hibe mesajı yüzünden 1 milyon TL çaldırdı...

Edinilen bilgiye göre, Düzce 'de yaşayan F.S. (50), WhatsApp uygulaması üzerinden kendisine gelen "yüksek miktarda hibe kredi elde ettiniz" şeklindeki mesaja inanarak, şüpheliler tarafından verilen IBAN numarasına 1 milyon 58 bin 400 lira gönderdi. Bir süre sonra iletişime geçtiği kişilere ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan F.S., 23 Şubat'ta durumu güvenlik güçlerine bildirerek şikayetçi oldu.





Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından Kocaeli'de 4 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; E.Ş. (55), H.S.K. (48), V.E. (45), B.N.A. (26) ve E.Y'yi (46) gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlar ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin hesaplarında son 1 aylık dönemde yaklaşık 8 milyon liralık para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi.