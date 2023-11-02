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Haberler Aydın Cinayet davasında taraflar birbirine girdi

Cinayet davasında taraflar birbirine girdi

KAZIM YÖRÜKCE
Cinayet davasında taraflar birbirine girdi
Aydın'ın Nazilli Adliyesi'nde eşini rahatsız ettiği için Mehmet Sadık Coşkun'u başından vurarak öldüren Mehmet Hüseyin Demir'in yargılandığı mahkeme salonunda kavga çıktı. Cinayet zanlısı Demir ile Coşkun'un yakınları arasında salonda başlayıp dışarıya taşan kavgada 8 kişi gözaltına alındı. Olayda, 8 ay önce Bursa'dan gelen Mehmet Hüseyin Demir (46) eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı Mehmet Sadık Coşkun'u (56) sokak ortasında vurarak öldürdü. Demir, cinayetin ardından tutuklandı. Savunma yaptığı sırada Coşkun'un yakınları tepki gösterdi. Kavga adliye koridorlarına taşarken 3 kişi darp edildi.Polisin müdahalesi sonrası kavga sona ererken olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.
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