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Haberler Aydın Nazilli’de ölüm dönüş yolunda yakaladı

Nazilli’de ölüm dönüş yolunda yakaladı

ÜMİT ÖZMEN
Nazilli’de ölüm dönüş yolunda yakaladı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşını evine bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza yapan Ahmet Akgül (41) hayatını kaybetti. Kaza, Nazilli'nin Mergen Çayı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Akgül, arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Kuyucak ilçesinden Nazilli'de yaşayan arkadaşını bıraktıktan sonra dönüş yolunda Akgül, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Akgül'ün otomobili, Denizli istikametinden Aydın'a seyreden 42 K 0026 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İlk incelemede sürücü Ahmet Akgül'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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