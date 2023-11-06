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Haberler Aydın Kıyı Sarımsağı koparmanın cezası 245 bin lira

Kıyı Sarımsağı koparmanın cezası 245 bin lira

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası'nda çevreyi korumaya yönelik çalışmalar sürüyor. Koparılması ve zarar verilmesi karşılığında 245 bin 315 lira para cezası bulunan Kıyı Sarımsağı jandarma ekipleri tarafından kontrol edildi.

İHA
Kıyı Sarımsağı koparmanın cezası 245 bin lira

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca tarafından Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde denetimler aralıksız sürüyor.

Ekipler, Dilek Yarımadası Mili Parklar içerisinde yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan Yılkı Atları ile koparılması ve zarar verilmesi durumunda 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı'na yönelik kontrol gerçekleştirdi. Bölgede bulunan sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetinin de yapıldığı kontroller sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı.

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