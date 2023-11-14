İTALYA açıklarındaki feribot yangınında kaybolan Aydınlı TIR şoförü Mehmet Çakır'dan (42) 633 gündür haber alınamıyor. Çakır'ın ablası Yeşim Gür (50), feribotta bulunan 4 ceset için DNA örneği verdiklerini belirterek, "Testlerde eşleşme olmadı. Diriyse dirisini, ölüyse ölüsünü almak istiyoruz" dedi. Mehmet Çakır'ın Aydın'da oturan babası Sedat Çakır (72), annesi Hülya Çakır (71), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür, Mehmet Çakır'dan haber almak için bekliyor. Yeşim Gür, "Yangından sonra yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kaldı. DNA testlerinde eşleşme olmadı. Mehmet'ten hiçbir iz yok. Şu an beklemekteyiz ama yapılan bir şey de olmadığı söyleniyor. Sahipsiz kaldık. İyi kötü haber bekliyoruz. Diriyse dirisini, ölüyse ölüsünün almak istiyoruz" dedi