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Haberler Aydın Anneye son dokunuş

Anneye son dokunuş

Bir kız çocuğu annesi olan Ayşenur Parlak, üç kez yendiği kanser hastalığına dördüncüsünde yenik düştü. Genç kadına, küçük kızının son dokunuşu ise ailesini ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu

KAZIM YÖRÜKCE
Anneye son dokunuş

25 YIL SÜREN MÜCADELE

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yaşayan Ayşenur Parlak'ın, 25 yıl süren kanserle mücadelesi ve direnci, çevresindeki herkese ilham oldu. 12 yaşında ikinci evre kemik kanserine, 27 yaşında birinci evre meme kanserine, 30 yaşında da üçüncü evre lenfomaya yakalanan Parlak, bu hastalıkları her defasında yenmeyi başardı. Genç kadının kanserle mücadelesi bununla da kalmadı.

KIZI ELA HEP YANINDAYDI

37 yıllık çileli yaşamının 25 yılını amansız hastalık ile mücadele ederek geçiren Ayşenur Parlak, son olarak pankreas kanserine yakalandı. Bu amansız hastalıkla da 4 yıl boyunca savaşan genç kadın, maalesef bu kez yenilerek hayata veda etti. Yaşam savaşında her zaman yanında bulunan 9 yaşındaki kızı Ela'nın, annesine son dokunuşu görenleri hüzne boğdu.

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