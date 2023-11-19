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Haberler Aydın Aydın'da bir garip olay! Bir anda birbirlerine saldırdılar

Aydın'da bir garip olay! Bir anda birbirlerine saldırdılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yağış nedeniyle yaşanan tek taraflı trafik kazası sonrası bir anda kavga çıktı. Sürücünün yakınları olduğu iddia edilen bir grup ile sürücü bir anda birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Aydın’da bir garip olay! Bir anda birbirlerine saldırdılar

Aydın Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada A.R.Ç. yönetimindeki otomobil, Toprak kavşağı istikametinden Söke'ye doğru ilerlediği esnada sürücüsünün yağmurdan kaynaklı kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka tekerleği yerinden fırladı ve ön camı yerinden çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA SONRASI KAVGA ÇIKTI

Yaşanan kaza sonrası sürücünün yakınları olduğu iddia edilen bir grup da olay yerine geldi. Kazada şoka giren sürücü A.R.Ç.'yi sakinleştirmeye çalışan yakınları ile A.R.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, taraflar vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan ilginç kavga, o esnada olay yerinden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınırken, görüntülerde tarafların birbirlerine saldırmaları ve vatandaşların da kavga eden grubu ayırmaya çalışmaları yer aldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla kazada yaralanan D.Ç., M.E. ve M.E. ilk müdahalelerinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü A.R.Ç.'ye yapılan alkol muayenesinde ise 396 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konularak cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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