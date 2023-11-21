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Haberler Aydın Aydın'da yaşlı kadın evinin penceresinden düştü! Tente sayesinde kurtuldu

Aydın'da yaşlı kadın evinin penceresinden düştü! Tente sayesinde kurtuldu

Aydın Efeler'de alzheimer hastası olduğu iddia edilen yaşlı kadın evinin penceresinden düştü. Zemine çakılmadan önce bir iş yerinin tentesine düşen kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi ise sürüyor.

İHA
Aydın’da yaşlı kadın evinin penceresinden düştü! Tente sayesinde kurtuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda alzheimer hastası olduğu iddia edilen yaşlı kadın evinin penceresinden beton zemine düştü. Yaşlı kadının beton zemine çakılmadan önce iş yerinin tentesine üzerine düşmesi ise hayatını kurtardı.

Olay, Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzheimer hastası T.G. isimli yaşlı kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birinci kattaki evinin penceresinden önce işletmenin tentesine oradan da yere düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

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