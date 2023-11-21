Çantadaki uyusturucuya narkotik köpek engeli

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çantaya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğine takıldı, yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi'nde icra edilen uygulama esnasında uyuşturucu madde köpeği tarafından İ.B. isimli şüpheli şahsın çantasına tepki vermesi üzerine yapılan aramada bir miktar esrar, ecstasy ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.