Aydın’da 2 cezaevi firarisi yakalandı

Aydın İl Emniyeti Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suçların önlenmesi ve suçluların da yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Kuşadası asayiş ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde bir evde çeşitli suçlardan aranan şahısların saklandıklarının belirlenmesi üzerine bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu B.E. ve N.E.B. isimli şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların yapılan sorgulamasında B.E. isimli şahsın; çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 2 dosya ile bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, izinsiz olarak ateşli silahlar ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma, hükümlü viya tutuklunun kaçması, basit yaralama, sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından arandığı ve toplamda 28 yıl, N E.B. isimli şahsın da yapılan sorgulamasında kasten öldürme suçundan arandığı toplamda 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.