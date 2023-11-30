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Haberler Aydın Kablo hırsızı yakayı ele verdi

Kablo hırsızı yakayı ele verdi

KAZIM YÖRÜKCE
Kablo hırsızı yakayı ele verdi
AYDIN'DA kablo çaldığı esnada akıma kapılan M.T., yaralı olarak gittiği hastanede yakalandı. Germencik ilçesinde bulunan resmi bir kuruma ait 10 metre uzunluğundaki bir adet enerji hatbaşı bariyer kablosunun kesilerek çalınmaya çalışıldığını fark eden yetkililer durumu jandarmaya bildirdi. M.T'nin hırsızlık yaptığı esnada elektrik çarpması sonucu yaralandığı, yakalanmamak amacıyla başka bir ildeki hastaneye tedavi amacıyla müracaatta bulunduğu tespit edildi. Şüpheli M.T'nin farklı tarihlerde 5 adet haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı, Nazilli ilçesinde 4 adet bağ bahçe, işyeri ve motosiklet hırsızlığı ile Germencik ilçesinde mala zarar verme ve hırsızlığa teşebbüs olayı olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
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