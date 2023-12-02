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Haberler Aydın Koçarlı’da Geleneksel Deve Güreşi Festivali

Koçarlı’da Geleneksel Deve Güreşi Festivali

RAMAZAN AYDEMİR
Koçarlı’da Geleneksel Deve Güreşi Festivali

Aydın Koçarlı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşi Festivali için geri sayım başladı. Yeniköy Deve Güreşi Arenası'nda yarın yapılacak olan festival için tüm hazırlıklar tamamlandı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, tüm deve güreşi severleri festivale davet etti. Koçarlı'da renkli görüntülere sahne olacak olan festivalde 130 pehlivan deve şampiyonluk için mücadele edecek. Başkan Nedim Kaplan, "Develer Kaymakamlık Kupası ve Belediye Başkanlığı Kupası olmak üzere farklı kategorilerde yarışacaklar. Tüm deve güreşi severleri ve Koçarlılı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm Aydınlıları güreşimize bekliyoruz" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR

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