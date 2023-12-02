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Haberler Aydın Menderes Nehri'ndeki kuraklık tehlikesi sona erdi

Menderes Nehri'ndeki kuraklık tehlikesi sona erdi

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık sebebiyle kuruyan Aydın Büyük Menderes Ovası'nda tehlike sona erdi. Yağışlardan önce koyunların otladığı Büyük Menderes Nehri'ndeki su seviyesi yükseldi.

İHA
Menderes Nehri’ndeki kuraklık tehlikesi sona erdi

Türkiye'nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası'nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz senelerde koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl son günlerde yağan sağanak yağış ile eski günlerine geri döndü. Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın'da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl büyük oranda sıkıntı olmaktan çıktı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nin taşıdığı su bölge çiftçisi için umut oldu. Yağışlar, bir dönem su sıkıntısı çeken ve tarlalarını kısıtlı imkanlarla sulamaya çalışan üreticileri da sevindirdi.

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