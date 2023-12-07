Beklenen adalet 13 yıl sonra geldi

Aydın Nazilli'de inşaat işçisi Nesip Sürmeli, 2010 yılında esrarengiz şekilde ortadan kayboldu. Sürmeyi'ye ait bir ize rastlanamazken, geçtiğimiz yıl polise yapılan bir ihbar, kayıp Sürmeli dosyasının yeniden açılmasına neden oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 45 günlük araştırmada Sürmeli'nin o dönemde kiracı olarak oturduğu evin sahibinin geliniyle yasak aşk yaşadığı yönünde dedikodular çıktığı bilgisine ulaştı.

TELEFON SİNYALİ ELE VERDİ

Cinayet masası dedektifleri, geçmişe dönük telefon kayıtları incelediğinde, Nesip Sürmeli'nin kaybolduğu tarihte kullandığı cep telefonunun en son kiracı olarak oturduğu evden sinyal verdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, depo ve garaj olarak kullanılan bölümün zemininde farklılık tespit edince, beton kırıldı ve bir metre kazıldı. Kazılan yerden insana ait olduğu değerlendirilen kemikler ve elbise parçaları çıktı. Kemiklerin Nesip Sürmeli'ye ait olduğu belirlendi.

SUÇU İTİRAF ETMİŞTİ

Şüpheler, Nazilli'de 2013 yılında bir kişiyi domuz bağıyla bağladıktan sonra öldüren ve bundan dolayı cezaevinde bulunan ev sahibi Barış Atacan üzerinde yoğunlaştı. Barış Atacan, tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi'nden mahkemeye SEGBİS yöntemiyle görüntülü olarak katıldı.

Barış Atacan, olayla ilgili ifadesinde annesi Elif Hatice Atacan ve babası Emin Atacan'la birlikte cinayeti işlediklerini ve daha sonra anne ile babasının Almanya'ya kaçtığını itiraf etti. Almanya'da gözaltına alınan Atacan çifti, Aydın'a getirildi. Mahkemeye çıkartılan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARAR VERILDI

NAZİLLİ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanıklar Emin Atacan, eşi Elif Hatice Atacan ile avukatlar katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Atacan çiftini "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti tutuklu bulunan Emin Atacan ile birlikte Elif Hatice Atacan'ın da tutuklanmasına da karar verdi.