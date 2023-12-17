Lösemiyi yendi şifa dağıtıyor

Aydınlı elektrik ustası esnaf Yıldırım Büyüktarakçı ile ev hanımı Kadriye Büyüktarakçı çiftinin 12 yaşında geçirdiği lösemi nedeniyle uzun süre tedavi gördüğü hastanede doktor olmaya karar veren kızları Nurgül Büyüktarakçı Erfidan, şimdi şifa dağıtıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Erfidan, "Hayata 1-0 geride başladım ama küçük şeylerle mutlu olmayı öğrendim" dedi.

'İNANDIM VE BAŞARDIM'

O dönem aldığı kemoterapi nedeniyle 6. sınıfta okula bir yıl ara veren Erfidan, "Arkadaşlarımdan bir yıl geriden gittim ve o gün doktor olmaya karar verdim. Bu azmim ve başarım erkek kardeşime de örnek oldu. O da şimdi eğitimini tamamlayıp doktor oldu. Hastalara kendi hikayemi anlatınca onlara da büyük moral ve motivasyon oluyor. Onları mutlu edebildiğim için ben de mutlu oluyorum. Anneler, babalar durumumu öğrenince onlar için de umut oluyor" dedi. Ortaokul döneminde lösemi teşhisi konulan Nurgül Büyüktarakçı Erfidan, ilk başta hayata küstü. Odasına kapandı, arkadaşları ile görüşmedi, okula bile ara verdi. Ancak yaptığının yanlış olduğuna erken karar veren genç doktor hemen hatasından dönüp kendisine eğitime daha çok verdi. Hayalini gerçekleştirerek tıp fakültesini kazanan Büyüktarakçı, Yeni Asır' özel açıklamalarda bulundu:

"EN ÖNEMLİSİ SAĞLIK"

"Hastaları çok iyi anlıyorum. Sağlıktan daha değerli bir şeyin olmadığını küçük yaşlarda öğrendiğim için kendimi şanslı hissediyorum. 12 yaşında lösemi teşhisi kondu ve sonrasında yüksek dozlarda kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gördüm ama yılmadım. Başta çok sevdiğim ailem olmak üzere doktorlarımın ilgisi ve katkısıyla iyileştim. Şu anda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladım. Hastanede acil servisin yanı sıra evde sağlık biriminde de görev yapıyorum. Yaşlısı genci çocuklara evlerinde elimden geldiği kadarı ile şifa dağıtmaya çalışıyorum. Çocuk hastalar ve yakınlarına 12 yaşında yakalandığım lösemi hastalığını ve kendi yaşadığım hikayemi anlatarak onlara moral vermeye çalışıyorum. Heyecanlı ve büyük merakla beni dinliyorlar. Aileler sonra hep çocuklarına benim başarımı anlatması çok gurur veriyor. Ben inandım, başardım. Ne olursa olsun, inanırsanız başarırsınız."

SEVGİ VE MORAL

"İYİKİ doktor olmaya karar vermişim ve olmuşum" diyen Dr. Erfidan, "Lösemi tedavisi gördüğü günleri hala unutamadım. Hastanede yatarken, bazen artık ne zaman öleceğim diye düşünmeye başladım zamanlar olmuştu. Ama doktorlarımın moral ve desteği ile başaralı tedavi de olunca yaşama tutundum. Şimde ben de aynı sevgi ve destekle moralle o hastalara şifa dağıtmaya çalışıyorum" diye konuştu.