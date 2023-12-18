  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Dur ihtarına uymayan zehir taciri polisten kaçamadı

Dur ihtarına uymayan zehir taciri polisten kaçamadı

KAZIM YÖRÜKCE
Dur ihtarına uymayan zehir taciri polisten kaçamadı
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonun düğmesine basan narkotik ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamacanın sonunda yakalandı. Otomobilde bulunan Mesut Ş. (32) gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda; 509 gram Skunk maddesi ve 557 Adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mesut Ş. tutuklandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA