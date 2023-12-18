Dur ihtarına uymayan zehir taciri polisten kaçamadı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonun düğmesine basan narkotik ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamacanın sonunda yakalandı. Otomobilde bulunan Mesut Ş. (32) gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda; 509 gram Skunk maddesi ve 557 Adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Mesut Ş. tutuklandı.